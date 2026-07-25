La red de parkings disuasorios de Salamanca conecta 1.612 plazas gratuitas con el centro en 20 minutos

Plano de los parkings disuasorios de la ciudad de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha detallado el funcionamiento de los diez parkings disuasorios de la ciudad que conectan sus 1.612 plazas gratuitas con la Plaza Mayor en 20 minutos a pie o en menos tiempo en autobús o en bicicleta pública.

Los parkings cuentan con la indicación del número de plazas disponibles, las líneas de autobús que los conectan con el centro y la distancia a pie hasta la Plaza Mayor, información que se puede consultar en tiempo real en los tótems electrónicos instalados por la ciudad.

Todos ellos se enmarcan en un sistema más amplio de aparcamiento gratuito en superficie, que suma 6.521 plazas repartidas en 66 aparcamientos por toda la ciudad, ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La reordenación de espacios de los últimos años ha permitido sumar un total de 1.304 plazas de parkings a la ciudad, de estas 459 son resultado de los aparcamientos disuasorios, frente a las 845 perdidas por obras realizadas en el centro en zonas escolares, peatonalizadas y por la instalación de ascensores.

Los diez aparcamientos conectan con prácticamente toda la red de autobuses urbanos -las líneas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14-; además, la gran mayoría están conectados con el servicio SalEnBici.

Los más cercanos a la Plaza Mayor son los de la calle La Radio y el de Bernardas, a solo 13 minutos y 16 minutos a pie. El primero es además el de mayor capacidad, con 302 plazas, aunque dada su cercanía con el casco histórico es también uno de los que suele registrar más ocupación en horario diurno.

El segundo, Bernardas, con 86 plazas, es el más demandado seguido del de la avenida de San Agustín, con un 87,5 por ciento sobre sus 176 plazas.

Los usuarios que prefieran desplazarse por la ciudad en transporte urbano también pueden acceder a los aparcamientos de la calle La Chinchibarra con 226 plazas y conectado con la línea 1 a 20 minutos del centro; Avenida San Agustín con 176 plazas, conectado con las líneas 5, 9 y 12, a 20 minutos; Mercasalamanca con 200 plazas, conectado a las líneas 1 y 11, a 20 minutos; Glorieta de la Charrería con 195 plazas, conectado con las líneas 5, 8, 10 y 11, a 16 minutos; José Lamano Beneite con 139 plazas, conectado con las líneas 13 y 14, a 20 minutos; Maestro Luna con 100 plazas, conectado con la línea 3, a 20 minutos; Las Pajas con 101 plazas, conectado con las líneas 1, 10, 11 y 12, a 13 minutos, y Joaquín Rodrigo con 87 plazas, conectado con las líneas 3, 6, 12 y 13 a 20 minutos.