Redondo afirma que se trabaja en el texto de la ley abolicionista y la encuesta del CIS saldrá a finales de mes o marzo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras una reunión en Valladolid para abordar la situación de la violencia de género. - CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se trabaja en el texto de la ley abolicionista, que está "bastante avanzado" y responde a un compromiso "socialista" y ha espera que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre prostitución pueda etar lista a finales de mes o principios de marzo.

Redondo, quien ha incidido en que la dificultad que tiene la norma es que no es uno de los elementos del Pacto de Estado contra la violencia de género, considera que esta encuesta es "fundamental".

La ministra se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género para analizar la situación de esta cuestión en la Comunidad.

En este contexto, ha asegurado que es "fundamental" la encuesta encargada al CIS sobre la prostitución para saber "efectivamente si hay una necesidad social de regular este tema" y los resultados estarán en poco tiempo.

"Yo creo que en este mes o a principios del mes siguiente podremos ver cuál es la opinión de la ciudadanía, hombres y mujeres de distintas edades, de distintos extractos sociales en relación con la prostitución", ha afirmado la ministra, quien considera que eso dará una imagen que luego tendrán también que trasladar al proyecto de ley para dar respuesta a esa "necesidad ciudadana".

Sin embargo, Redondo ha aclarado que ahora están "volcadas" en el desarrollo del Pacto de Estado porque todos los avances en igualdad se han sustentado "sobre grandes consensos" y ha añadido que el Pacto obliga a desarrollar las más de 400 medidas contempladas en el mismo.

Aún así, ha asegurado que el compromiso "político" y "socialista" es "con el abolicionismo" y ya están trabajando en un texto que está "bastante avanzado", aunque tendrá que pasar por una serie de filtros y aportaciones técnicas y del "activismo" político y feminista.