Redondo defiende que CyL "necesita imperiosamente un cambio de Gobierno" tras 40 años del PP

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita la concentración motera 'Pingüinos' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este viernes que Castilla y León necesita "imperiosamente un cambio de Gobierno", tras cuatro décadas en las que el PP ha gobernado ininterrumpidamente en la Comunidad, un punto en el que ha situado al candidato del PSOE, Carlos Martínez, como la "alternativa".

"Después de 40 años de franquismo, llevamos 40 años del PP gobernando en esta Comunidad ininterrumpidamente, y eso nos ha llevado a ser una de las Comunidades con una pérdida de población y una pérdida de actividad económica realmente preocupante", ha señalado durante su visita a la concentración motera 'Pingüinos'.