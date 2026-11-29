La Ministra De Igualdad Y Candidata Del PSOE Al Congreso Por Valladolid, Ana Redondo, - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha llamado a "llenar las urnas" para alcanzar una "gran participación" en las elecciones de este domingo, 29 de noviembre, que espera sea de entre el 75 y el 80 por ciento, y ha defendido que el voto "iguala a todos".

Así lo ha expresado Redondo tras ejercer su derecho al voto en el CEIP García Quintana de Valladolid, donde ha subrayado que este 29 de noviembre es una jornada "feliz" porque se va a "disfrutar de la libertad, la igualdad y la democracia".

La socialista también ha recordado la "lucha" de las mujeres para lograr el derecho al voto, un contexto en el que ha pedido ejercer hoy este derecho "con conciencia". "Tiene que ser un voto de avance, tiene que ser un voto de conquista de derechos, de mejora de la calidad de vida de las ciudadanos", ha apostillado.

En la misma línea, ha reivindicado que el voto "iguala a todos". "El voto es igual, da lo mismo cuál sea tu edad, cuál sea tu clase social, da lo mismo de dónde vienes, a dónde vas, lo que trabajas, de dónde vienes", ha dicho, para destacar, por otro lado, la "responsabilidad democrática" de votar.

De este modo, ha llamado a "llenar las urnas" y ha manifestado que espera una "gran participación", de entre el 75 y el 80 por ciento, que "dé una amplia representación" a su formación en el Congreso.

"Yo confío en que esa participación nos dé una también amplia representación en el Parlamento y por lo tanto creo que los ciudadanos hoy ejercen su poder frente a los poderosos", ha manifestado, para señalar que estas elecciones son "las más importantes de los últimos 90 años" y defender que "se vote al rojo, que se vote al Partido Socialista Obrero Español y que se pueda seguir avanzando frente a la involución".