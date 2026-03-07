Redondo pide un "último esfuerzo" para "avanzar hacia el futuro" tras 40 años de "decadencia" con el PP en CyL

1066789.1.260.149.20260307125553 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto en Soria - PSOE

SORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido un "último esfuerzo" para "avanzar hacia el futuro" en Castilla y León tras casí cuatro décadas de gobiernos del PP que han dejado a la Comunidad "decadente, decepcionada y chamuscada por los incendios", en un discurso en el que ha destacado el "proyecto ilusionante" que representa el PSOE con motivo de las elecciones del próximo domingo 15 de marzo.

Lo ha hecho en un acto enmarcado en el noveno día de campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo que se ha centrado en la igualdad y se ha celebrado en el Palacio de la Audiencia de Soria ante un aforo para 500 personas, donde ha estado acompañada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

"Somos el PSOE y ¡Vamos a ganar las elecciones del 15 de marzo!", ha sido la frase con la que ha arrancado su intervención la titular de Igualdad, para añadir a continuación que el candidato socialista va a ser el "presidente de todos que necesita" la Comunidad.

En este sentido, ha destacado que Martínez representa el futuro en Castilla y León después de "tanto pasado" tras casi 40 años de gobiernos 'populares', porque el "feminismo es pacifismo y el futuro se consigue con paz", razón por la que ha recordado que el lema de este 8M es 'Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance'.

Un pasado, ha ahondado, con "40 años de Franquismo seguidos de otras cuatro décadas de políticas del PP" que han dejado una Comunidad "decadente, decepcionada, chamuscada por los incendios", en un territorio que destaca por ser la "pila de Europa" gracias a su extensión y las energías renovables.

También ha aseverado que el pasado supone despoblación, especialmente para las mujeres en el ámbito rural, motivo por el que ha agradecido a aquellas mujeres que han decidido quedarse en Castilla y León y a las representantes políticas que "dan la batalla feminista para conseguir un mundo mejor y más justo".

"Todas ellas merecen nuestro respeto, pero no hay que ser heroínas, no tenemos por qué exigir héroes en el ámbito rural. Y precisamente por eso tenemos que cambiar la historia, tenemos que cambiar el futuro y tenemos que ganar estas elecciones", ha reflexionado la titular de Igualdad.

Porque cada persona que se va de Castilla y León es una "enmienda a la totalidad" a las políticas del Partido Popular, puesto que quien sale de la Comunidad es debido a que "no ha encontrado en esta tierra nada que merezca la pena, nada que le satisfaga".

Durante su intervención se ha detenido en las políticas del PP en materia de igualdad para criticar que los 'populares' "nunca hayan estado a favor de una ley de igualdad". "No lo hicieron en el pasado con la ley contra la violencia de género, no lo hicieron con las leyes de igualdad, no lo hicieron con las leyes contra los abusos sexuales, no lo han hecho con la ley de paridad. Siempre han estado en contra de todas las leyes de avance en derechos feministas", ha lamentado.

Pero "no contentos con ello" los 'populares' acudieron al Tribunal Constitucional para que anulara todas esas leyes y ahora se "alían con la extrema derecha en un contubernio de extrema derecha y derecha extrema negacionista", ha sostenido la titular de Igualdad, para después censurar que PP y Vox quieren "devolver al pasado a la sociedad".

En relación con esta cuestión, ha hecho referencia a cómo durante este legislatura de la "vergüenza" que ahora termina en la que el PP se ha "aliado con la extrema derecha para luego romper porque no se soportan ni entre ellos" se impulsaron pactos en los que la "moneda de cambio" fueron las políticas feministas.

Así, "comenzaron la legislatura limitando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo que las mujeres escucharan el latido fetal" para "intentar hostigar a las mujeres", y después "escondieron la ley contra la violencia de género que lleva en un cajón de la vergüenza".

"Han reducido enormemente los presupuestos en materia de igualdad que se sostienen gracias al gobierno de España y no contentos con eso han suprimido todas las instituciones de igualdad, desde la consejería hasta las concejalías", ha apostillado la ministra.

Por todo ello ha señalado que es el momento, por "higiene democrática tras casi 40 años, de abrir ventanas y airear alfombras para acabar con el entresijo de cuatro décadas de políticas 'populares'.

"Necesitamos el último esfuerzo para avanzar hacia el futuro y tenemos el mejor equipo con un proyecto ilusionante, integrador, feminista y pacifista liderado por el mejor candidato", ha concluido.