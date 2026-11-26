BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha llamado a los ciudadanos, y en especial a las mujeres, a votar este domingo a los socialistas para evitar volver a la España del "saludo fascista, del blanco y negro, del 'Cara al sol' o del No-do".

Lo ha hecho en Aranda (Burgos) antes de participar en una mesa redonda con representantes de asociaciones centradas en la igualdad y en los derechos de las mujeres y de memoria histórica, junto a las candidatas al Congreso por el PSOE de Burgos Esther Peña y Amparo Simón.

La titular de Igualdad ha rechazado la vuelta a una etapa en la que las mujeres eran consideradas "ciudadanas de segunda" y necesitaban autorización paterna o marital para cuestiones básicas como abrir una cuenta corriente, salir al extranjero o iniciar un negocio.

En este sentido, ha asegurado que "ya no se diferencia la extrema derecha de la derecha extrema", y ha criticado declaraciones atribuidas a Cayetana Álvarez de Toledo en las que, según ha señalado, se pide la llegada de inmigrantes para trabajar y "que las mujeres podamos parir", mientras se plantea deportarlos, algo que ha resumido como "volver al pasado".

La vallisoletana ha defendido que los avances en los derechos de las mujeres han llegado "de la mano del PSOE" y continuarán a partir del 29 de noviembre, un punto en el que ha apelado a la "responsabilidad histórica" de una generación con más libertad que sus madres y abuelas para dejar un país con paridad.

También ha recordado que las mujeres representan "el 51 por ciento de la ciudadanía", no "una minoría ni un colectivo", y ha pedido no dar "un paso atrás".

En materia de violencia de género, ha acusado a Vox de negar su existencia y de sostener que abundan las denuncias falsas cuando "no llegan al uno por ciento", en lugar de abordar la infradenuncia.

A su entender, ese discurso responde a "la desconfianza hacia las mujeres" y a poner en duda su palabra, frente al negacionismo de la violencia machista, del aborto y de la libertad, y contra quienes pretenden "devolvernos a casa con la pata quebrada".

Redondo también ha vinculado la defensa de los derechos de las mujeres con políticas económicas y sociales como el salario mínimo interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones y el empleo, recordando que "más de 10,3 millones" mujeres cotizan actualmente a la Seguridad Social.