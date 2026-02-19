Redondo reclama un "rearme defensivo, social e institucional" frente a la "ola machista reaccionaria"

Ana Redondo, durante su visita a proyectos sobre igualdad en Salamanca. - PSOE

SALAMANCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en su visita a Salamanca junto a los candidatos socialistas a las Cortes por la provincia salmantina que Castilla y León necesita "un cambio" y un gobierno "sensible con la igualdad", al tiempo que ha llamado a un "rearme, defensivo, social e institucional" frente a la "ola machista y reaccionaria" que considera que "viene de Estados Unidos".

Redondo ha visitado la Asociación de carácter social (Asecal) una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que ha sido reconocida con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE), otorgado por el Ministerio de Igualdad, además del barrio del Oeste de la capital salmantina.

Allí, la ministra socialista ha indicado que es "un referente de cómo se puede transformar un barrio desde el asociacionismo, desde las asociaciones de vecinos que, durante 20 años, pero sobre todo en los últimos diez, han apostado claramente por la cultura desde una visión también feminista y con mujeres emprendedoras que han transformado el barrio".

Respecto a las próximas elecciones que se vivirán en la comunidad autónoma, la política vallisoletana ha indicado que se necesita "un rearme defensivo, social e institucional frente al machismo".

Sobre esta cuestión, ha incidido en que la "ola machista, la ola reaccionaria, viene de Estados Unidos, pero llega a Europa y necesita una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser ese rearme defensivo frente al machismo de la sociedad, de las entidades, de las instituciones, de los gobiernos, en definitiva. Somos conscientes de que esta es nuestra responsabilidad histórica".

"LA JUNTA NO CREE EN LA IGUALDAD"

Redondo ha asegurado que desde el PSOE se cree "en una sociedad libre de violencia de género, libre de violencias machistas" y por esta razón se ponen frente "a instituciones como la Junta de Castilla y León que no cree en la igualdad, que no cree en el feminismo y que lo ha demostrado".

Pero ha lamentado que en la comunidad, "después de 40 años de franquismo, han seguido 40 años del Partido Popular con grandes mayorías y ahora apoyado en la extrema derecha". Cabe recordar que el presidente Alfonso Fernández Mañueco fue investido con el apoyo de Vox, que formó parte del Gobierno autonómico durante más de dos años, hasta que se produjo la ruptura entre ambos partidos.

Sobre este punto, Redondo ha subrayado que la "extrema derecha negacionista de la violencia de género y del feminismo, es muy peligrosa, extremadamente peligrosa para la igualdad y para las mujeres".

En este sentido ha ejemplificado que "leyes que suponen un avance como la ley contra la violencia de género no se hayan podido sacar adelante en Castilla y León y se haya vuelto a guardar en el cajón o que todas las políticas de igualdad y la adaptación de ese pacto de Estado que cumple ahora un año contra la violencia de género, pues no se haya desarrollado en esta tierra".

Por esta razón, la ministra de Igualdad ha asegurado que en el PSOE son conscientes de que "el cambio es necesario, es imprescindible y es posible y vamos a hacer lo posible desde todos los ámbitos para que se produzca".

"Esta sociedad necesita un gobierno sensible, un gobierno que piense en la igualdad y oportunidades y que vea a las mujeres como iguales y no como un colectivo al que hay que maltratar, como se ha hecho sistemáticamente", ha recalcado.

