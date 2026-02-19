Redondo reconoce que a veces la protección a víctimas de violencia de género "no son suficientemente ágiles y eficaces"

Ana Redondo, junto a miembros de la candidatura del PSOE a las Cortes por Salamanca, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

De las nueve mujeres que el Ministerio de Igualdad ha confirmado este año como víctimas de la violencia de género (a la espera de confirmar todos los extremos en el crimen de Xilxes, Castellón), seis de ellas habían denunciado y, aun así, no se ha evitado su asesinato.

"A veces, somos conscientes de que no llegamos a tiempo, de que no llegamos con suficiente agilidad y que a veces las protecciones no son lo suficientemente ágiles y eficaces" ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo en declaraciones a los medios en referencia a los casos de violencia de género que se han registrado en lo que va de año 2026.

Al respecto, Redondo ha indicado que desde el Gobierno, en todos los Comités de Crisis, "esta es una de las cuestiones que realmente más" se estudia y se "intenta conocer y ha asegurado que en las últimas semanas se he reunido con el Consejo General del Poder Judicial, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general del Estado, con Teresa Peramato, porque, según sus propias palabras "ee necesario reforzar todos los instrumentos e instituciones de protección".

Asimismo, Ana Redondo ha lamentado, sin embargo, que en la actualidad "el negacionismo machista está recorriendo las redes sociales y está avanzando como nunca" se había "visto antes y se encuentra en todas las instituciones".

"Que nadie dude de que la violencia en las redes, el negacionismo machista, se traslada a la violencia en las casas, a la violencia en las calles y a la violencia social machista contra las mujeres", ha afirmado la ministra de Igualdad.

En cuanto a la oposición en el Gobierno central, Ana Redondo ha criticado que "no se puede decir que uno es feminista, como dice el PP y al mismo tiempo buscar en el partido de ultraderecha, en el negacionismo de Vox, un aliado para formar gobiernos".

Por ello, Ana Redondo ha subrayado que "cuando el negacionismo inunda las instituciones, se pierde la batalla de la igualdad".

CASO DEL Ex DAO.

En cuanto al caso del ya dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, investigado por un presunto delito de agresión sexual, Ana Redondo ha apuntado que puede "haber un abuso, probablemente acoso sexual, pero también hay un abuso de poder, un abuso laboral, un acoso laboral"

Por ello, la ministra ha abogado por "valorar y homologar" los protocolos para generar "espacios libres de violencia donde se sepa claramente qué persona, en ese entorno laboral, va a acompañar a quién alza la voz y decide denunciar"

. Al respecto, Ana Redondo ha asegurado que se necesita "trabajar todavía mucho más en esos protocolos, en su eficacia y también garantizar que haya personas en los entornos laborales que van a acompañar a las víctimas.

La ministra de igualdad a reconocido la "valentía" de la víctima "que no sólo es víctima del DAO si no que es una víctima del sistem.a"