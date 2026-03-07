Redondo reivindica a Sánchez como "superhéroe de la democracia, de la paz y del feminismo" y remarca el "no a la guerra"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto de campaña este sábado en Soria con motivo de las elecciones del próximo 15 de marzo - CONCHA ORTEGA OROZ - EUROPA PRESS

SORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha definido como el "superhéroe de la democracia, de la paz, de la dignidad, de los derechos y del feminismo", al tiempo que ha remarcado el "no a la guerra" de España en relación con el conflicto de Irán.

Lo ha hecho en un acto enmarcado en el noveno día de campaña de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León que se ha centrado en la igualdad y se ha celebrado en el Palacio de la Audiencia de Soria ante un aforo de 500 personas, donde ha estado acompañada por el jefe del Ejecutivo y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Durante su discurso, la titular de Igualdad ha asegurado que el "70 por ciento de la ciudadanía española no quiere la guerra", para después destacar que "en el mundo quieren a Sánchez porque representa la dignidad humana, la democracia, la paz y la civilización", y por esa razón los socialistas dicen que "España no quiere guerra", lo que ha sido recibido por el auditorio al grito al unísono de '¡No a la guerra!'.

"Hoy afortunadamente Pedro Sánchez gobierna y esa es la gran diferencia con el pasado, que gobernamos los socialistas. Esa es la gran diferencia con ese pasado que no queremos volver a vivir", ha subrayado, al tiempo que ha criticado que el "pasado en Castilla y León ha sido ya demasiado largo e intenso".

A este respecto, ha señalado que el pasado en esta Comunidad y en España "es conocido perfectamente", para recordar a renglón seguido cuando en 2003 el "trío de las Azores metió a España en una guerra injusta en Irak, basada en bulos y en mentiras, que llevó a este país al sufrimiento, al dolor y a la muerte de compatriotas en forma de atentados terroristas que luego intentaron tapar y no pudieron".