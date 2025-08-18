Redondo señala a Mañueco por los incendios: "Tiene que dar cuentas de su gestión. Ha tenido tiempo para prevenir esto"

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado al presidente de la Junta que rinda "cuentas de su gestión" sobre los incendios en las Cortes, para advertir de que su partido, el PP, lleva gobernando en Castilla y León "38 años, tiempo suficiente para haber prevenido estas situaciones".

"No es el momento de un rifirrafe político", ha comenzado para, a continuación, exigir al jefe del Ejecutivo autonómico que acuda a las "Cortes de Castilla y León a dar explicaciones". "En 2022 el incendio de la Culebra fue terrible, fue terrorífico y sin embargo no se han tomado medidas. Negar la realidad me parece que no nos sirve de nada, que aleja la solución de los problemas y que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y también dar explicaciones y asumir responsabilidades", ha resumido.

Así se ha pronunciado momentos después de participar en la presentación del programa Disca-VioGen, en la sede de Aspaym en Valladolid. La ministra ha mandando "condolencias" a las víctimas y los heridos por los incendios que asolan la Comunidad. También su "apoyo" a todos esos "héroes" que luchan contra el fuego. Y a los vecinos afectados por las llamas a los que ha comprometido la ayuda del Gobierno.

Un compromiso "en lo inmediato" que se traduce, en sus palabras, en "500 nuevos miembros del Ejército que van a estar sobre el terreno" para que los incendios se extingan "lo antes posible". También en el medio plazo, para "estar con los que ha perdido todo" y en la recuperación del patrimonio natural y cultural "devorado" por el fuego.

Por último, se ha referido al pacto de Estado anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para hacer frente a la crisis climática". "Negar la crisis climática es negar la realidad simplemente y por lo tanto creo que ese pacto es más importante que nunca", ha apostillado.

En este contexto, ha advertido de que, aunque ya "habrá tiempo de exigir responsabilidades", ha recordado que las competencias en materia de prevención y extinción de incendios está en las Comunidades Autónomas. "Hay una competencia esencial que es el cuidado, la planificación del territorio y la prevención de los incendios y los incendios se apagan en invierno", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha acusado de "dejación de funciones" al Gobierno autonómico castellanoleonés. "Llevo tiempo escuchando la necesidad de ordenar el territorio, de implementar la vigilancia, de incorporar más efectivos. Toda esa es una labor que se tiene que desarrollar, que lamentablemente no se ha hecho como se debiera", ha criticado. De ahí que haya reclamado al presidente de la Junta que dé "explicaciones" en las Cortes.