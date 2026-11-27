La candidata socialista por Valladolid al Congreso de los Diputados, en el barrio vallisoletano de Pajarillos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid Ana Redondo ha visitado este viernes el polígono de viviendas de 29 de octubre, en el barrio de Pajarillos de la capital, donde ha repartido claveles rojos "de esperanza" y ha mantenido un encuentro con patriarcas y miembros del pueblo gitano a las puertas del Centro de Iniciativas Ciudadanas Santiago López, que ha asegurado que "está cerrado y a medio gas".

Redondo ha estado acompañado por miembros de las candidaturas del PSOE por Valladolid a las elecciones generales de este domingo, y por concejales y afiliados socialistas, que han mantenido un encuentro con patriarcas y vecinos de esta zona, a quienes han entregado sobres con las papeletas del PSOE para las elecciones generales y también claveles de color rojo.

Ese color, ha subrayado es "el de la esperanza, de la fuerza, el rojo socialista" y ha subrayado que en su partido están "seguros" de que obtendrán "un buen resultado" en las urnas este domingo que les permita "tener una mayoría amplia y seguir gobernando".

"Venimos a decir alto y claro que se vote al rojo, que se vote al Partido Socialista en Valladolid. Y lo hacemos en este barrio", ha enfatizado Redondo, antes de mencionar que el encuentro se ha desarrollado ante las puertas del Centro de Iniciativas Ciudadanas Santiago López, que este viernes se encontraba cerrado y que la ministra ha aseverado que "está cerrado y a medio gas".

Redondo, que fue concejal del equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP en Valladolid durante ocho años, ha recordado que estas instalaciones las puso en marcha el alcalde Óscar Puente, dentro del proyecto urbanístico y social del polígono de viviendas 29 de octubre y "estaba funcionando estupendamente".

"Esta fue una de las iniciativas que se puso en marcha y hoy lamentablemente está cerrado y a medio gas", ha añadido.

Pero ha destacado que el encuentro con el pueblo gitano de esta zona de Valladolid ha sido "fantástico" y ha explicado que les han trasladado "la idea que tienen de sociedad inclusiva, de barrio inclusivo, donde se pueda convivir en paz". "Donde se piense lo que se piense, seas de la etnia que seas, provengas de donde provengas, puedas tener tu espacio y desde luego el respeto de los demás", ha reclamado.

En opinión de Redondo: "queremos es vivir en paz, vivir tranquilamente y vivir mejor, todas y todos" y ha recordado que la sociedad quiere, en su opinión "seguir avanzando en derechos, seguir progresando como país" y por ello considera que "hay mucho que hacer, mucho que avanzar".

Así, ha subrayado que se debe "seguir reforzando el Estado social, la Constitución" y las "señas de identidad como país", algo que cree que no será posible con "los involucionistas" de "la extrema derecha", que ha aseverado que "la última vez que gobernó en España fue durante el franquismo".

UNA VOTACIÓN SOBRE DOS MODELOS

Redondo ha incidido en la idea de que después de esta campaña electoral que concluye este viernes, se plantea una votación entre un modelo "de involución" que representan "la extrema derecha y la derecha extrema" y que en el otro lado hay un modelo "completamente destino, ilusionante" en el que "el patrimonio común, que son los servicios públicos, van a ser reforzados".

A ello ha sumado otros mensajes como el "no a la guerra injusta" de Irán, que considera que ha provocado "subir los precios de los carburantes y de la cesta de la compra" y de lo que ha responsabilizado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que considera que "apoyan" los candidatos de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Vamos a defender las pensiones dignas, la revalorización de las pensiones, que el salario mínimo interprofesional que siga subiendo, que siga subiendo el salario medio y que por lo tanto la ciudadanía viva mejor", ha añadido.