Redprendiendo cierra su tercera edición tras llegar a 1.795 personas de 112 municipios de la provincia de León

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha participado en el acto de clausura y entrega de diplomas del programa de formación para adultos 'Redprendiendo en mi pueblo' en Camponaraya (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

CAMPONARAYA (LEÓN), 1 (EUROPA PRESS)

El programa de formación para adultos 'Redprendiendo en mi pueblo' ha cerrado este lunes su tercera edición tras llegar a 1.795 personas de 112 municipios de la provincia de León.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, han participado este lunes en el acto de clausura y entrega de diplomas de esta iniciativa impulsada por la Institución provincial en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Junto a ellos han estado el director y la secretaria de la UNED en Ponferrada, Jorge Vega y María José Tablada respectivamente, y el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.

Durante el acto, celebrado en el Espacio Joven de Camponaraya, se ha realizado un balance de esta edición, que ha llegado a 1.795 personas de 162 localidades pertenecientes a 112 municipios de la provincia gracias al trabajo desarrollado por 43 dinamizadores distribuidos en siete zonas: San Andrés del Rabanedo, Vega de Espinareda, Brañuelas, La Bañeza, Sahagún, Villablino y Cistierna.

En Camponaraya, localidad que ha acogido este cierre de edición, han participado 25 personas divididas en dos grupos, uno con once y otro con catorce. "Hoy no solo entregamos diplomas. Hoy reconocemos el esfuerzo, la constancia y las ganas de seguir aprendiendo, porque aprender no tiene edad y vosotros sois el mejor ejemplo de ello", ha señalado Álvarez Courel, que también ha recordado que este programa nació con un objetivo muy claro: "acercar oportunidades de formación y participación a nuestros pueblos, combatir la brecha digital y demostrar que vivir en el medio rural no puede significar quedarse atrás".

PUEBLOS "MÁS FUERTES Y MÁS CONECTADOS"

El presidente de la Institución provincial también ha subrayado que los resultados obtenidos demuestran la utilidad de este tipo de propuestas de cara a fortalecer el territorio. "Desde la Diputación de León creemos firmemente en este tipo de iniciativas, porque ayudan a fijar población, fomentan la participación social y hacen que nuestros pueblos estén más fuertes y más conectados", ha recalcado.

Del mismo modo, ha incidido en que el futuro del mundo rural también pasa por la formación, por la inclusión y por "mantener viva" la curiosidad de aprender cada día, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Álvarez Courel también ha agradecido la colaboración de la UNED de Ponferrada, un aliado "fundamental" para que este proyecto crezca edición tras edición, así como la implicación de ayuntamientos, por "abrir siempre sus puertas" y colaborar para que actividades como esta lleguen a los vecinos.

EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS Y REPOBLACIÓN

El programa Redprendiendo forma parte de la estrategia del Centro de Innovación Territorial (CIT) León Sostenible, una iniciativa orientada a afrontar los retos del medio rural leonés mediante la promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Esta estrategia se articula en torno a tres ejes fundamentales: emprendimiento, servicios y repoblación.

El proyecto ha permitido crear cinco Aulas Provinciales de Emprendimiento Innovador y poner en marcha iniciativas como la Hacendera de Proyectos. También ha impulsado el bancobús, una oficina móvil financiera que presta servicio en 173 localidades y beneficia a más de 34.000 habitantes; el programa Filandón, con 122 farmacias adheridas que atienden a 616 pacientes y la iniciativa Nuevo Comienzo, orientada a favorecer la integración de personas migrantes.