Redytel denuncia el robo del grupo electrógeno en el Pico de la Aquiana (León)

La empresa Redytel ha denunciado el robo del grupo electrógeno en el Pico de la Aquiana (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

LEÓN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Redytel ha denunciado el robo del grupo electrógeno que alimenta el sistema de baterías que da servicio de internet desde el pico de la Aquiana (León) a varios pueblos de la Tebaida Berciana.

De este forma, la antena ha quedado sin este sistema de seguridad que refuerza el servicio en caso de emergencia, según ha trasladado Redytel al Ayuntamiento de Ponferrada en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la compañía ha señalado que sustituir esta instalación de emergencia, que se activa cuando no hay sol o la nieve cubre las placas solares, supone un alto coste.