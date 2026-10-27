Registrado un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro al noreste de Benuza (León)

Descripción del terremoto en Benuza. - IGN

LEÓN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de un terremoto de magnitud 2,6 en la escala Richter registrado ayer lunes, 26 de octubre, a las 21.32 horas, con epicentro al noreste de Benuza, en la zona de los Montes Aquilianos.

La profundidad indicada es de cero kilómetros, según ha informado la Subdelegación del Gobierno a través de sus canales de difusión. Hay que recordar que el pasado 15 de octubre se produjo otro movimiento sísmico en esta zona, si bien la magnitud fue algo mayor, un 4,2.