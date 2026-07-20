Rego celebra la "ampliación de derechos" con la nueva Cátedra Educación, Infancia y Juventud de la USAL

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c), a su llegada al Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca (USAL) para la firma del Convenio de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado este lunes en Salamanca la "ampliación de derechos" que supone la creación de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud, adscrita al Centro de Transferencia Socioeducativa (CETES) de la USAL.

Durante la firma del convenio con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, la ministra ha aseverado que la USAL es "un lugar de extraordinario valor" para España "en términos históricos", por lo que ha añadido que hay que poner en valor "el quinto centenario de la Escuela de Salamanca".

La cátedra que se pone en marcha con la firma de este acuerdo, tiene que ver, como ha explicado Sira Rego, "con la ampliación de derechos de la infancia" y permitirá ir "de la mano" al Gobierno, por un lado, y a la "Universidad pública por otro lado".

"Estamos hablando de una cátedra que tiene previsto al menos una duración de tres años, que va a estar cofinanciada por el Ministerio y por la propia Universidad y que va a ir aportando investigación y formación a los profesionales que están trabajando en el ámbito educativo de la infancia" ha expuesto la ministra.

Por ello, Sira Rego ha indicado que, desde el Gobierno, están convencidos de que es "importantísimo" que sirva para que las instituciones vayan de la mano "en la cimentación de derechos, la ampliación de derechos y el desafío de los grandes retos" que se tienen en el ámbito educativo.

Al respecto, ha citado como grandes retos los entornos digitales o la afección de la salud mental.

La puesta en marcha de esta cátedra es motivo de felicitación, como ha afirmado la ministra, quien considera que es "una buena noticia que se ponga en marcha una cátedra de esta naturaleza".

Por su lado, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha agradecido a la ministra su resolución a la hora de poner en marcha la cátedra.

"Es una ministra muy ejecutiva porque hace unos meses estuvo aquí con nosotros, nos dijo que esto iba a ser una realidad y que vendría a la Universidad de Salamanca nuevamente para impulsar esta cátedra y aquí estamos, completando el círculo", ha aseverado el rector, quien ha recordado que este año es "especial" para la Universidad, al celebrarse el Quinto Centenario de la Escuela de Salamanca.

En este sentido Corchado ha aseverado que el objetivo de la USAL es "impulsar proyectos de futuro" que permitan "impulsar actividad de referencia a nivel nacional e internacional".

La cátedra que se pondrá en marcha gracias a este convenio va a permitir a la USAL "impulsar actividades divulgativas, pero también de investigación y de transferencia de conocimiento con todos los actores", como ha apuntado Corchado, además de que todos ellos "estarán involucrados en el desarrollo de los jóvenes, la infancia y los valores de la Universidad de Salamanca".