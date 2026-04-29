Rego defiende el "el respeto al derecho internacional" en la respuesta de Iberoamérica a los "desafíos estructurales"

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, en la inauguración de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia en Zamora. - EMILIO FRAILE - EUROPA PRESS

ZAMORA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este miércoles el "multilateralismo y el respeto al derecho internacional" en la respuesta de Iberoaméroca a los "desafíos estructurales" que afectan a la región.

Así lo ha expresado durante su discurso en la apertura de la Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Juventud, que se celebra en el Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en la ciudad de Zamora.

Este encuentro, que sirve como reunión preparatoria para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de noviembre, ha reunido a representantes de 22 países iberoamericanos para participar en una jornada con distintas mesas programadas.

Rego ha abierto la programación con un breve discurso centrado en esa defensa de "las respuestas compartidas", un contexto en el que ha subrayado que "Iberoamérica tiene algo muy importante que defender" y ha de hacerlo con ese citado respeto al derecho internacional como "base imprescindible".

"Es así como tenemos que afrontar los desafíos estructurales que atraviesan toda la región", ha recalcado, para poner en valor la recuperación de este encuentro iberoamericano de los ministros del ramo y abogar por fortalecer "una agenda compartida" y poner por delante la democracia y los derechos como "algo básico para construir el futuro".

Después de su intervención, la ministra ha presidido la primera mesa de debate de una jornada en cuya inauguración también ha intervenido la directora general de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Tamara Díaz, que ha incidido en que este es "un momento especialmente importante para avanzar en respuestas conjuntas".

En esa línea, se han puesto sobre la mesa asuntos como la limitación del acceso de los menores a las redes sociales, que se debatirá por la tarde, o los problemas de pobreza y de cohesión social que afectan a la región, donde uno de cada seis niños se encuentran en "situación de pobreza extrema".