Rego inaugura en Zamora un encuentro entre 22 países iberoamericanos que abordarán reuniones sobre Infancia y Juventud

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZAMORA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, inaugura este miércoles, 29 de abril, en Zamora un encuentro que reunirá a 22 países iberoamericanos con motivo de las reuniones ministeriales iberoamericanas de Infancia y Juventud.

Las delegaciones de los países participantes comenzarán a llegar a Zamora en la jornada de este martes y será mañana cuando se desarrolle la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, detallan desde el Ministerio a través de un comunicado.

Se trata de reuniones preparatorias para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar próximamente en Madrid. Ambos encuentros están organizados por el Ministerio junto con la Secretaria General Iberoamericana, dado que España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefas y jefes de Estado.

Tras la intervención inicial a cargo de la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, tendrá lugar la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia.

En ella, se abordarán ejes estratégicos como la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia, tanto en entornos físicos como digitales, detalla la información.

Por la tarde, tendrá lugar la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, en la que los paneles de trabajo abordarán cuestiones como los entornos digitales seguros, ante la necesidad de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes.

Asimismo, en la reunión se abordará la participación juvenil, considerada esencial para el fortalecimiento de sociedades democráticas e inclusivas. Del mismo modo, será parte del encuentro la necesidad de avanzar en la implementación del Tratado Internacional de derechos de la juventud e impulsará iniciativas orientadas a promover la movilidad, la integración regional y el fortalecimiento de identidades compartidas.

Además de la ministra Rego, asistirán a estas jornadas los titulares de las carteras de Juventud e Infancia de Cuba, Honduras, Perú y República Dominicana.

El resto de las delegaciones estarán lideradas por secretarios de Estado o viceministros con competencias en materias de Infancia y Juventud de los países iberoamericanos, acompañados de sus respectivas embajadas.