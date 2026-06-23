Regresa a nivel 1 el incendio de San Vicente (León) tras una reproducción

Incendio de San Vicente (León). - ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS BRIF (@AT_BRIF)

SAN VICENTE (LEÓN), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha vuelvo a subir a Índice de Gravedad (IGR) 1 el incendio de San Vicente (León), que se declaró el día 19 de junio y ha calcinado hasta el momento algo más de 36 hectáreas, según ha informado Medio Ambiente a través de sus canales de difusión.

Medios aéreos y terrestres trabajan en el lugar para intentar controlar de nuevo el fuego, una reproducción del iniciado a las 15.32 horas del día 19 originado probablemente por un rayo, se dio por controlado el día 21 y que ha vuelvo a IGR 1 a las 17.40 horas de este 23 de junio ante la posibilidad de que afecte a más de 30 hectáreas de superficie arbolada.