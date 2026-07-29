Regresan a sus casas los vecinos de Valdesamario (León) y el fuego se rebaja a IGR-1

Regresan a sus casas los vecinos desalojados por el incendio de La Utrera, en el municipio leonés de Valdesamario, que se rebaja a IGR-1. - INFORCYL

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 66 vecinos desalojados por el incendio declarado ayer en La Utrera, en el municipio leonés de Valdesamario, han regresado a sus casas al evolucionar de manera favorable y rebajarse a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

Así lo ha declarado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (Cecopi), donde también se ha informado del desconfinamiento de los 50 vecinos de La Garandilla y El Castro.

Diego ha señalado que durante la jornada pasada el operativo contra incendios trabajó con rapidez y de forma efectiva para cerrar el perímetro, lo que ha permitido que el incendio no tenga llama en estos momentos. No obstante, ha advertido de que el fuego todavía no está controlado.

"Hay que seguir trabajando en la consolidación del perímetro del incendio y, sobre todo, estar pendientes y atentos a los puntos calientes porque se puede volver a activar el incendio", ha puntualizado.

El incendio se originó de manera intencionada a las 14.45 horas de ayer y poco después se elevó a IGR-2, a las 15.30 horas, al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales. Durante la tarde tuvieron que ser desalojadas 66 personas de La Utrera y La Velilla, 12 de las cuales durmieron en el albergue habilitado en las escuelas de Riello, y confinados 50 vecinos de La Garandilla y El Castro. Además, el fuego supuso el corte de la carretera LE-451, entre los kilómetros 37 y 40, vía que permanecerá cortada durante la jornada de este miércoles para permitir las labores de extinción.

En estos momentos trabajan en la extinción del incendio 36 medios: un técnico, trece agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, tres autobombas, tres bulldozer y cinco ELIF / BRIF, entre otros.