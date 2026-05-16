La rehabilitación del colector de la calle Daniel del Olmo de Valladolid encara su recta final con los últimos trabajos

La rehabilitación del colector de Daniel del Olmo encara su recta final en Valladolid con los últimos trabajos junto al paseo Zorrilla - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación integral del colector de saneamiento de la calle Daniel del Olmo, en el polígono de Argales de Valladolid, entra ya en su fase final tras varios meses de trabajos ejecutados por Aquavall mediante tecnología sin apertura de zanja.

La actuación afronta ahora sus últimos tramos antes de completar la conexión con el paseo de Zorrilla, prevista para finales del próximo mes de junio, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La nueva fase de obras comenzará este lunes, se prolongará durante tres semanas y mantendrá la zona de actuación al entorno del viaducto de Daniel del Olmo al limitar a un carril el acceso polígono de Argales desde el paseo de Zorrilla.

Se mantendrá en todo momento un carril operativo para garantizar la continuidad del tráfico y una vez concluya esta fase, los trabajos se centrarán en el sentido contrario, junto al antiguo Matadero, un carril cortado a la altura del paso de cebra que conecta el LAVA con la Rubia y uno de los tres carriles del paseo de Zorrilla (en sentido Vallsur), próximos al barrio del 4 de marzo.

Los trabajos forman parte de la rehabilitación del gran colector de saneamiento que discurre bajo Daniel del Olmo, una infraestructura estratégica para el drenaje y saneamiento de esta zona de Valladolid y cuya renovación comenzó el pasado año en el barrio de Las Delicias.

Aquavall ha desarrollado toda la actuación mediante tecnología sin zanja, un sistema que permite intervenir en el interior de la conducción sin necesidad de levantar de forma continua la calzada.

A través de este método, las obras se han podido ejecutar por tramos sucesivos de entre 100 y 150 metros, al concentrar las afecciones en puntos muy concretos y reduciendo de forma significativa el impacto sobre la movilidad y la actividad empresarial del polígono de Argales.

De haberse optado por técnicas tradicionales de excavación, una intervención de estas características podría haberse prolongado durante cerca de 18 meses, mientras que el sistema utilizado ha permitido acortar plazos y minimizar molestias.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada