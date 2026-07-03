La rehabilitación de la estructura de la A-65 sobre la N-610A en Palencia provocará cortes desde el lunes

Mapa de la rehabilitación de la estructura de la A-65 sobre la N-610A en Palencia. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

PALENCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de la estructura de la calzada izquierda (sentido Palencia) de la A-65 sobre la N-610A, ubicada en la salida 10 de la autovía de acceso noroeste a Palencia, lo que provocará el corte de una calzada desde este lunes, 6 de julio, durante aproximadamente cuatro semanas.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 287.722,57 euros (IVA incluido), consistirá en impermeabilizar el tablero y rehabilitar el hormigón de la calzada izquierda, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio, que han añadido que además se repondrán las juntas de dilatación de la estructura.

Para ello, a partir del lunes 6 de julio, se cortará toda la calzada izquierda de la A-65 durante un periodo estimado de cuatro semanas. Así, el tráfico en sentido Palencia se desviará por los ramales de salida e incorporación del enlace 10 de la autovía, mientras que el tráfico en sentido Benavente se mantendrá sin afectaciones por la calzada derecha.

Estas obras forman parte de un conjunto de actuaciones para la conservación y el mantenimiento de las estructuras de la Red de Carreteras del Estado en la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental, para las que se ha presupuestado en total 9,24 millones de euros (IVA incluido) para el periodo 2025-2028.