Las rehabilitaciones de patrimonio impulsaron el presupuesto de la diócesis de Valladolid en 2025, que creció un 20%

El ecónomo de la diócesis de Valladolid, Óscar Agüera; el responsable de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez; el arzobispo, Luis Argüello; y la joven catequista Mara Mata, en la rueda de prensa de presentación de las cuentas de la diocesis. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid ha presentado este jueves sus cuentas del ejercicio 2025, las que cerró con 28.283.274,82 euros de ingresos y gastos, una cuantía que supone un incremento del 20,8 por ciento con respecto a los mismos conceptos de 2024 --23.407.382,03 euros--, impulsado entre otros aspectos por la mayor inversión en rehabilitaciones del patrimonio eclesiástico.

Las cuentas han sido presentadas este jueves en rueda de prensa por el arzobispo, Luis Argüello; el ecónomo de la diócesis, Óscar Agüera, y el responsable de Patrimonio, Juan Carlos Álvarez, que han detallado estos datos económicos correspondiente al último ejercicio cerrado.

La comparecencia se enmarca, también, en la celebración del Día de la Iglesia Diocesana este domingo, 8 de noviembre, una jornada en la que como ha explicado Argüello, se subraya que la Archidiócesis es "una familia de familias" que "precisa casas, recursos" y que las personas que forman parte de ella puedan asumir "responsabilidades, ministerios, tareas" y dar testimonio de "esta fraternidad".

El ecónomo ha destacado el incremento del Presupuesto de 2025, un ejercicio en el que tuvieron importancia sobre todo "los dineros destinados a la conservación del patrimonio", ya que prácticamente se duplicaron los fondos destinados a obras de reparación o restauración de edificios eclesiales, al pasar de en torno a un millón de euros a los 2 millones "sólo en la rehabilitación de edificios, sin contar gastos de mantenimiento", de los cuales "el 70 por ciento" de la inversión procedió de fondos propios de la diócesis.

Entre esas actuaciones en 2025 destacaron la ejecución de la obra de mejora del Seminario, con un presupuesto de 500.000 euros; la remodelación de la iglesia de San Martín de Tours en Aldeamayor de San Martín, donde se instaló un nuevo sistema de calefacción y aerotermia con un presupuesto de unos 300.000 euros; la intervención en las cubiertas de la iglesia de Cabezón de Pisuerga; o la impermeabilización de las cubiertas de la parroquia de Cristo Redentor en el barrio vallisoletano de Parquesol.

REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO CATEDRALICIO

Asimismo, se destinaron fondos, unos 400.000 euros, a los trabajos previos al proyecto de revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid, para ejecutar intervenciones en las cubiertas y contrafuertes que han tenido continuidad en otra actuación en las naves que dan a la calle Cardenal Cos.

Este proyecto, como han recordado Argüello y Álvarez, recibió en 2025 un total de 2 millones de euros de subvención estatal procedente del programa denominado '2% Cultural', lo que también propició un incremento de la capacidad de financiación de la diócesis, que casi se duplicó al pasar de 3.487.000 euros en 2024 a 7.861.882 euros en 2025.

Como ha apuntado el prelado, el proyecto de la Catedral no ha sido beneficiario en 2026 de esa subvención, ya que en Valladolid los fondos se han concedido al proyecto del Ayuntamiento de la capital en el Monasterio de Santa Catalina de Siena.

Ese hecho, ha advertido Argüello, provoca una menor financiación para las obras en el actual ejercicio, lo que llevará a "parcelar la realización del mismo y ajustar el ritmo a las posibilidades presupuestarias". Por su parte, Álvarez ha apuntado que se seguirá solicitando la financiación del '2% cultural' en próximas convocatorias

"Unas veces toca a unos y otras a otros. En cualquier caso, bienvenido sea", ha zanjado Argüello.

Rehabilitaciones de patrimonio al margen, las cuentas de 2025 muestran, como ha señalado Óscar Agüera, muestran otros "hechos fundamentales" como el traspaso del Colegio de El Carmen a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, que se oficializó a lo largo del pasado ejercicio y lo que "ha tenido un reflejo muy significativo" en las cuentas, tanto por los salarios del personal en gastos, como en ingresos por las subvenciones educativas.

DONACIONES DE HERENCIAS

Otro hecho "significativo" ha sido el aumento de los ingresos financieros derivado de la "gestión responsable" de los activos bursátiles que recibe la Archidiócesis procedentes de herencias. Ha explicado que para "minimizar riesgos en la gestión de esos dineros" se decidió vender las acciones para reinvertir en activos "de menos riesgo", lo que se computó como beneficios.

A este respecto, Agüera ha señalado que las donaciones procedentes de herencias se mantienen similares al ejercicio anterior, si bien ha destacado que se trata de una cifra importante.

En este sentido, el arzobispo se ha referido a la solidaridad que muestran los fieles vallisoletanos, tanto con esas donaciones como con la colaboración a través de la asignación tributaria de la cuota del IRPF, en un 0,7 por ciento.

Pero Argüello ha enfatizado que "realmente la aportación mayor es la gran cantidad del trabajo gratuito que se hace" por parte de los fieles.

TESTIMONIO

Una muestra de ello ha sido el testimonio que ha ofrecido la joven Mara Mata, estudiante de Educación infantil de 21 años, catequista y miembro del grupo de acompañamiento de 'Effetá' en la parroquia de San Ildefonso, un movimiento religioso juvenil que ofrece un espacio de reflexión, oración y crecimiento en torno a la fe.

Mata ha destacado que estos grupos, así como otras acciones de formación, campos de trabajo o equipos de acompañamiento se ponen en marcha gracias a la labor de la Diócesis. Es el caso del grupo de apoyo a personas que se encuentran en situación "de calle", en el que participa una vez al mes en la parroquia de La Milagrosa, donde estas personas pueden acudir para desayunar, estar acompañados por personas que les hacen sentir "importantes", asearse o lavar y secar sus ropas.

Esta experiencia, ha recalcado, le ha ayudado a comprender que "muchas veces se da por hecho que la Iglesia va a estar con los mas necesitados, pero que también se necesita ayuda de personas para sacar adelante los proyectos".

En la rueda de prensa también se ha difundido la campaña que lanza la Archidiócesis con motivo del Día de la Iglesia Diocesana para captar fondos solidarios y de la celebración en el año litúrgico que comienza en unas semanas de la denominada 'Asamblea diocesana' con la idea principal de que la Iglesia y "el Dios en quien creemos" quiere "contar contigo".