La Reina Sofía recibirá la Medalla de la USAL durante la entrega del Premio de Poesía Iberoamericana el 24 de noviembre

La Reina Sofía a su llegada al Teatro Campoamor. Archivo - Óscar Ortiz - Europa Press

SALAMANCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Reina doña Sofía recibirá la Medalla de la Universidad de Salamanca (USAL) el próximo 24 de noviembre, coincidiendo con la entrega del XXXV Premio de Poesía Iberoamericana al poeta valenciano Jaime Siles, en un acto que se celebrará en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de Salamanca.

La USAL ha indicado que este reconocimiento se le concede en reconocimiento a su vinculación con el Estudio salmantino, cuando se cumplen 35 años de la creación del Premio de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la USAL y Patrimonio Nacional, y que se enmarca dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Este reconocimiento premia la trayectoria de poetas vivos cuya obra representa una aportación significativa al patrimonio cultural de España e Iberoamérica, está dotado con 42.100 euros, la publicación de un poemario antológico, la organización de jornadas académicas y un estudio sobre la obra del autor galardonado.

Jaime Siles ha sido el último escrito en sumarse a la larga lista de poetas reconocidos con este galardón desde su creación en 1992