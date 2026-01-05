Renault Group arranca la celebración de su 75 aniversario en la cabalgata de Valladolid - RENAULT

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renault Group arranca la celebración de su 75 aniversario en la cabalgata de Valladolid, que supone el comienzo de las diferentes actividades conmemorativas que se celebrarán este año para conmemorar este "gran hito" para la historia de la automoción en España.

Así, a las 13.30 horas, diez vehículos conducidos por voluntarios del equipo de seguridad de Renault Group han salido de las instalaciones de la Factoría de Valladolid, escoltados por un equipo de la Policia Municipal, para comenzar los preparativos de la Cabalgata que tendrá lugar a partir de las 18.30 horas desde el Paseo de Filipinos y a la que acudirán más de 100.000 espectadores, ha detallado la compañía en un comunicado recogido por Europa Press.

La cabalgata de Reyes de Valladolid es el pistoletazo de salida de la celebración del 75 aniversario de aquel 29 de diciembre de 1951 en el que se constituyó FASA (Fabricación de Automóviles Sociedad Anónima), un "auténtico revulsivo" para la ciudad donde nacio la historia de Renault Group en España.

Este acuerdo con el Ayuntamiento, ha sostenido Renault, es una muestra más de su compromiso con la ciudad y con Castilla y León, una Comunidad en la que cuenta con tres factorías que forman el Polo Iberia Vehículo y que producen cinco de los siete vehículos de la gama híbrida de Renault Group: Renault Captur, Symbioz, Austral, Espace y Rafale.

Todos ellos estarán presentes en la cabalgata de este lunes, junto a modelos 100 por ciento eléctricos como Renault Scenic E-Tech Eléctrico y Dacia Bigster, lo que supone que sea la primera vez que la marca Dacia participa en la cabalgata de la ciudad.