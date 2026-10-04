El Renault Monaquatre de 1933 protagoniza octubre en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

Pieza del mes de octubre MHAS. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) presenta como pieza del mes de octubre un Renault Monaquatre de 1933, un vehículo que permite acercarse a la historia de los automóviles franceses en el mismo año del 75 aniversario de la marca.

En la exposición se conocerá el modelo que se creó en una época en la que el automóvil comenzaba a consolidarse como un medio de transporte práctico y competitivo, según ha informado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

El Renault Monaquatre cuenta con una cilindrada de 1.964 centímetros cúbicos (cc), una potencia de 30 caballos de vapor (CV) y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.

El sucesor del Primaquatre se construyó en la emblemática isla Seguin (Francia), un lugar que se convirtió en el icono histórico de Renault, que importó a Europa el sistema de producción en cadena desarrollado en Estados Unidos.

Así, su diseño respondía a la idea de un vehículo práctico y competitivo en calidad, precio y prestaciones y se presentó en 1931 como un vehículo de la gama económica, mientras compartía protagonismo en el mercado con sus hermanos de producción: el Vivaquatre, el Primastella y el Nervasport.

Además, la historia de esta unidad está también vinculada a Salamanca ya que su primer propietario fue un ganadero salmantino, que lo utilizó hasta 1958, cuando lo adquirió una viuda residente en Zamora como regalo para su hijo y el buen estado de conservación del automóvil hizo que no necesitara restauración, salvo la pintura y la tapicería.

75 ANIVERSARIO DE RENAULT

La presentación de esta pieza coincide con un mes especialmente significativo para la divulgación del patrimonio automovilístico de Castilla y León, ya que coincide con los 75 años de la marca francesa.

Durante octubre y noviembre, el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta, situado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, acogerá la XII edición del Foro-Exposición 'El vehículo histórico: una oportunidad de futuro', organizado por el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca y el Gobierno autonómico.

De esta forma, la jornada central, que se celebrará el 30 de octubre de 2026, girará en torno a los 75 años de Renault en España y también se celebrará el homenaje al primer director de fabricación de FASA-Renault, Carlos Devesa Gil.