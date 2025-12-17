Renault valora las medidas de la UE para la automoción y está "preparada" para trabajar con los colegisladores

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Renault Group ha valorado y celebrado la propuesta presentada este martes por la Comisión Europea para el sector de la automoción que incluye algunas medidas como la que permite suavizar el veto a la venta de coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035.

Según ha podido saber Europa Press, Renault ha destacado "el énfasis en la necesidad de acelerar la adopción de vehículos eléctricos", tanto mediante la introducción de una categoría de pequeños vehículos eléctricos de menos de 4,2 metros, que se beneficiarán de una congelación regulatoria de diez años, y de supercréditos en los cálculos de CO2.

Asimismo, la compañía del rombo se ha referido a la iniciativa europea para la descarbonización de las flotas y ha valorado la consideración y la necesidad de flexibilidad para turismos y vehículos comerciales ligeros en torno a 2030.

"Estamos preparados para seguir trabajando de manera constructiva con los colegisladores para calibrar las medidas propuestas, especialmente en lo relativo a vehículos comerciales ligeros", han asegurado desde Renault Group, quien considera que se trata de permitir el desarrollo sostenible de la industria automovilística europea "mientras se mantienen los objetivos de descarbonización".