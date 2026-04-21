Renfe asegura que la adecuación del aparcamiento en los antiguos Talleres de Valladolid corresponde al Ayuntamiento

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha asegurado este martes que la cesión de los terrenos para aparcamiento en la zona de los antiguos Talleres de Farnesio, en Valladolid, "se remonta a 2021", por lo que considera que "cualquier mejora" que se realice en ella correspondería ya al Ayuntamiento

De esta manera, en un comunicado recogido por Europa Press, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responde a la presentación por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de una moción para reclamar a Renfe la cesión de los terrenos de los antiguos Talleres y, más en concreto, la del área que se destina desde hace tiempo a aparcamiento sobre tierra.

Asimismo, la operadora ferroviaria lamenta una "campaña de desinformación" que considera que ha llevado a cabo el equipo de Gobierno municipal con la colocación de carteles en el barrio de Las Delicias en los que afirma que ha solicitado a Renfe autorización para intervenir en el aparcamiento y mejorar pavimentación e iluminación, pero no ha obtenido respuesta.

La compañía desmiente el contenido de los carteles y considera que la cesión gratuita de este espacio "conlleva la adecuación del terreno por parte del beneficiario, para darle utilización como aparcamiento". Asimismo, señala que "en ningún momento ha manifestado su oposición a que el Ayuntamiento lleve a cabo actuaciones y obras de mejora si las considera oportunas".

La operadora defiende que la cesión al Ayuntamiento de Valladolid de los terrenos "para que los vecinos puedan usarlos como aparcamiento se remonta a 2021" y considera, por ello, que "la obligación de mantener el terreno en condiciones idóneas para dicho fin debe corresponder a la institución beneficiaria, es decir, al consistorio vallisoletano".

Renfe ha afirmado, además, que el Consistorio, "en ninguna de las comunicaciones relativas a la ampliación del plazo de uso de estas dependencias, ha solicitado que sea Renfe quien lleve a cabo dichas mejoras".

CESIÓN Y PRÓRROGAS

La compañía dependiente del Ministerio que dirige el exalcalde socialista Óscar Puente, ha detallado que en septiembre de 2021 procedió a la cesión de los terrenos "para su uso como aparcamiento temporal de los residentes", de acuerdo con una solicitud formulada por el Ayuntamiento que entonces dirigía el actual ministro, "mientras se ejecutaban las obras de los pasos inferiores de conexión entre las calles Panaderos y Labradores y la Avenida de Segovia".

Desde entonces, señalan que se han concedido "todas las prórrogas solicitadas por el Ayuntamiento para la continuidad de dicho uso" y apuntan que la última petición de ampliación de fecha se produjo el 25 de marzo de 2025.

Renfe ha reiterado su disposición a facilitar cualquier trámite que fuera necesario con las instituciones implicadas.