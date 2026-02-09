La renovación de siete convenios colectivos este año afectará a más de 10.000 trabajadores de Palencia

José Luis García, Laura Sáiz y Gorga López en la sede de FICA UGT Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El año 2026 será "muy importante" para la negociación colectiva en la provincia, ya que se renovarán siete de los 17 convenios sectoriales vigentes que afectan a más 10.000 trabajadores de sectores estratégicos, tal y como han destacado desde FICA UGT Palencia.

El sindicado ha insistido en que estas negociaciones serán esenciales para fijar población en la provincia, romper la dinámica de la temporalidad y conseguir mejores condiciones laborales, tal y como han explicado los representantes de la organización en una rueda de prensa.

La secretaria provincial de UGT, Laura Saiz, ha destacado la necesidad de garantizar buenas condiciones laborales "para que la gente se quede en Palencia" y ha señalado también que en una provincia donde el tejido empresarial está conformado principalmente por pequeñas empresas, los convenios sectoriales "son la única herramienta eficaz para asegurar derechos en empresas con poca representación sindical".

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León, Gorka López, ha repasado los datos de la región el año pasado, cuando la federación participó en convenios que mejoraron las condiciones de 126.000 trabajadores, de los cuales más de 10.300 corresponden a Palencia.

En la provincia, el incremento salarial medio pactado fue del 3,06 por ciento, por encima de la media de Castilla y León, que fue del 2,86 por ciento y del IPC, fijado en el 2,9 por ciento, aunque califica esta subida de "insuficiente" porque no permite recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, perdido en las crisis inflacionistas.

López también se ha referido a la reivindicación principal de UGT para este año, que es la de implantar la jornada de 37,5 horas semanales. En este sentido, ha recordado que la media pactada en los convenios palentinos sigue siendo de 1.764 horas anuales, por encima de la media nacional de 1.751 horas.

Entre los convenios de mayor impacto de los que van a renovarse próximamente destacan el siderometalúrgico, que afecta a 4.229 trabajadores; el de la construcción, con 4.200 trabajadores, y el de servicios sanitarios y sociosanitarios privados, con 1.500 trabajadores, además de los de industrias químicas, lácteas, energía, agua y automoción.

Finalmente, el secretario general de UGT-FICA Palencia, José Luis García, ha repasado varios conflictos laborales que afectan a empresas de la provincia como son Suminco, Hormigones Sierra, Intelesoft, Venteler o SEDA, además de manifestar su preocupación por la situación del sector del automóvil en la provincia, después de las últimas paradas de producción en Renault por falta de componentes, que se han resuelto a cargo de la bolsa de horas acordada internamente por la empresa.