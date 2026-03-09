La rentabilidad de los garajes en CyL cierra 2025 en 4,7 por ciento, dos puntos menos que hace cinco años

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de los garajes en Castilla y León cierra el 2025 en un 4,7 por ciento, es decir, 0,1 punto menos que en 2024 (4,8 por ciento) y un 2,4 punto menos que hace cinco años (7,1 por ciento en 2020), según el estudio de 'La rentabilidad de los garajes en España en 2025', y que se basa en el análisis de los precios de los garajes en venta y alquiler de diciembre de 2025 por el portal inmobiliario Fotocasa.

"La rentabilidad de los garajes en Castilla y León cierra 2025 en un 4,7 por ciento, mostrando una estabilidad casi total con un ajuste de apenas una décima respecto al año anterior. Aunque la cifra se sitúa por debajo del 7,1 por ciento alcanzado hace cinco años, el mercado castellanoleonés sigue ofreciendo oportunidades de inversión muy localizadas y de altísimo valor para el pequeño ahorrador", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

El orden de las ciudades con la rentabilidad de los garajes es: Ávila capital (8,7 por ciento), León capital (4,9), Segovia capital (4,6), Burgos capital (4,5), Valladolid capital (4,1), Palencia capital (3,5) y Salamanca capital (3,5), detalla Fotocasa a través de un comunicado.

"Es especialmente llamativo el caso de Ávila, que con una rentabilidad del 8,7 por ciento no solo lidera la región, sino que se posiciona como una de las ciudades más rentables de todo el país para invertir en este activo. Este dato confirma que, más allá de las medias autonómicas, los garajes en Castilla y León siguen siendo un valor refugio excepcional: ofrecen una barrera de entrada muy baja, nulo mantenimiento y unos rendimientos que, en puntos estratégicos de la comunidad, pulverizan cualquier otra opción financiera tradicional", concluye la portavoz.