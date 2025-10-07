El repaldo de Vox facilita la aprobación de una moción del PSOE que incluye equiparación salarial en educación

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han aprobado los quince puntos de una moción socialista que incluye un amplio paquete de medidas para la "mejora" del sistema educativo, una iniciativa que ha salido adelante por el respaldo de Vox a siete de los apartados y la abstención en el resto.

Así, el PSOE ha sacado adelante, entre otras cuestiones, la equiparación de las retribuciones de todo el profesorado de Castilla y León con las de otras comunidades autónomas, para lo que se reclama la compatibilidad de la carrera profesional docente y los sexenios para el profesorado no universitario

Sólo el PP ha votado en contra de todos los apartados de esta moción que ha sido defendida por el procurador socialista Fernando Pablos, quien ha expuesto que la política actual en materia de Educación presenta "deficiencias relevantes" como la incompatibilidad entre la carrera profesional docente y los sexenios, la carencia de servicios complementarios en la escuela rural, la ausencia de regulación del uso de medios digitales en las aulas, el incumplimiento de obligaciones de la Ley Orgánica del Sistema Universitario o la elevada edad media del profesorado universitario.

En el debate de la moción, la procuradora de Vox Rebeca Arroyo ha mostrado su respaldo sietede los puntos incluidos en la moción socialista, para lo que ha reclamado la votación por separado de los quince apartados. No obstante, Arroyo ha advertido de que el documento "contiene tantos temas importantes que parece más una estrategia de campaña electoral que un debate profundo" sobre cada uno de ellos.

Arroyo ha defendido que la educación es "la herramienta fundamental para preparar a los jóvenes ante las profesiones del futuro, los avances tecnológicos y los cambios sociales", y ha apostado por una gestión que ayude a las familias a afrontar los gastos de escolarización, facilite la conciliación y mejore las condiciones laborales de los docentes, reclamando salarios justos, menos burocracia y autoridad en las aulas.

Durante su intervención, ha subrayado la urgencia de convocar más plazas de profesores para agilizar las sustituciones por bajas y ha reivindicado la escuela rural y la formación profesional como "pilares fundamentales" que sostienen las comarcas, demandando igualdad de recursos y acceso a tecnología sin importar el lugar de residencia. Para Vox, ha dicho, la FP "debe dejar de ser una alternativa de segunda" y conectarse al tejido productivo local.

En este sentido, ha respaldado la extensión del transporte escolar rural a estudiantes de FP, destacando que "muchos deben desplazarse cada día" y sus familias no pueden asumirlo por motivos laborales. También ha coincidido en la necesidad de un plan de infraestructuras educativas, calificando de "vergonzoso" el estado de algunos centros, y ha instado al Gobierno autonómico a presentar presupuestos para abordar tanto reformas como nuevas dotaciones.

Arroyo ha advertido, no obstante, que algunos apartados de la moción socialista "carecen de calendario, base presupuestaria y coordinación con agentes implicados" y ha acusado al PSOE de no aplicar con igual intensidad estas medidas en comunidades donde gobierna, como Castilla-La Mancha. "Lo que necesitamos para llevar a cabo proyectos educativos es la aprobación de presupuestos, todo lo demás se convierte en promesas incumplidas y en un engaño a los ciudadanos", ha concluido.

No obstante, la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota ha argumentado el voto en contra de su grupo a la moción socialista, ya que, como ha asegurado, la realidad educativa que dibuja el PSOE no existe", al tiempo que ha calificado la iniciativa como "un ejercicio de oportunismo político y demagogia estéril".

En su intervención ha defendido que Castilla y León es "referente educativo en España" gracias a la estabilidad, la negociación con los agentes sociales y una gestión responsable, y ha subrayado que algunas de las medidas propuestas por el PSOE, como la compatibilidad entre la carrera profesional y los sexenios, "carecen de respaldo legal" por estar prohibidas por ley.

Sánchez Bellota ha señalado que bajo los gobiernos del PP "se remunera al profesorado por encima de la media nacional" y ha destacado el incremento anual de 2.100 euros aplicado desde septiembre, así como las mejoras en los complementos del cuarto y quinto sexenio.

En materia de escuela rural, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico "ha mantenido abiertas las escuelas en nuestros pueblos, permitiendo ratios que otras comunidades ni contemplan", un punto en el que ha situado a Castilla y León como "referente" en esta área. También ha recordado que la Comunidad "es pionera" en la regulación del uso de dispositivos digitales en las aulas, por lo que considera que las propuestas socialistas en este ámbito "llegan tarde" y reproducen medidas ya implantadas.

De este modo, la procuradora ha defendido que muchas de las cuestiones planteadas por el PSOE "ya están en marcha, se duplican o son inviables legalmente" y ha citado datos como los 21,6 millones invertidos en infraestructuras en 2024, con 453 obras ejecutadas, y 90 contratos predoctorales convocados este año. Para Sánchez Bellota, la moción socialista "pretende comprometer gasto autonómico ignorando competencias estatales" y "no aporta nada nuevo" al sistema educativo de Castilla y León.

La moción finalmente ha sido aprobada con el apoyo del resto de grupos como UPL-Soria ¡Ya! y los tres procuradores del Grupo Mixto. Así, Francisco Igea y el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han aprovechado su turno de palabra para criticar que no se haya debatido una moción poresentada por UPL sobre la posibilidad de convocar una consulta popular en las provincias de León, Zamora y Salamanca sobre la autonomía leonesa.

MOCIÓN SOCIALISTA

Entre otras cuestiones, la iniciativa propone extender el derecho al transporte escolar a los alumnos de ciclos de grado medio de Formación Profesional que cursen estudios no ofertados en su localidad y elaborar, antes de finalizar el año, un plan plurianual de apoyo a la escuela rural que aumente la oferta de servicios y dotaciones educativas.

Entre las medidas dirigidas a la enseñanza no universitaria, el PSOE plantea cumplir la propuesta del Procurador del Común para limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas antes del 31 de diciembre, mejorar el servicio de comedores escolares con menús saludables, agilizar las sustituciones de bajas en un máximo de tres días lectivos y reducir la interinidad docente hasta el 8 por ciento recomendado por la Unión Europea antes de 2027. Asimismo, propone la elaboración de un plan plurianual de infraestructuras educativas con presupuesto y calendario definido.

En el ámbito universitario, la moción insta a regular, antes de final de año, el complemento autonómico para incentivar a profesores que participen en programas de Doctorado y dirijan tesis, incrementar la financiación de las universidades públicas para cubrir gastos de personal y funcionamiento, y ejecutar una convocatoria de al menos 100 contratos predoctorales antes de enero de 2026.

También pide recuperar el apoyo a congresos científicos en los presupuestos de 2026; modificar con urgencia el decreto sobre el régimen del profesorado contratado para dar cobertura jurídica a nuevas figuras docentes; y aprobar un plan plurianual de financiación universitaria que permita alcanzar el objetivo de destinar el 1 por ciento del PIB al gasto público universitario en 2030.

Fernando Pablos ha subrayado que esta batería de propuestas representa "actuaciones urgentes y de largo plazo" para corregir una política educativa autonómica que, en su opinión, "ha acumulado retrasos, incumplimientos y desigualdades que es necesario resolver para garantizar un sistema educativo de calidad en Castilla y León".