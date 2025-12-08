Rescatada tras caer por un terraplén en el Cerro de San Cristóbal, en La Cistérniga (Valladolid)

VALLADOLID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 21 años ha resultado herida tras caer por un terraplén en el cerro de San Cristóbal, en La Cistérniga (Valladolid), donde tuvo que ser porteada por los Bomberos de la Diputación provincial para ser atendida por efectivos sanitarios, según datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.12 horas de este lunes, cuando el 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para una joven de 21 años que había resultado herida tras caer por un terraplén en una de las laderas del cerro de San Cristóbal, a las afueras de Valladolid capital pero ya en el término municipal de la Cistérniga.

Los alertantes indicaban que la joven se encontraba consciente en una zona de difícil acceso por detrás de unas naves industriales a la altura del kilómetro 358 de la carretera N-122a, a la entrada de La Cistérniga.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atenderla. Ha sido porteada por los bomberos hasta el punto en que aguardaba la ambulancia y trasladada al hospital Río Hortega de la capital.