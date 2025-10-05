Rescatada en helicóptero una montañera herida en Cármenes (León)

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de CyL en Cármenes(León) - JUNTA DE CYL

LEÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido este domingo la operación de rescate de una montañera que precisaba ayuda tras sufrir un esguince mientras descendía del Cueto de las Palomas, en Getino, dentro del término municipal de Cármenes (León).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada a las 16.59 horas en la que avisaban del accidente que ha sufrido la mujer, que presentaba un esguince en un pie, mientras descendía del Cueto de las Palomas, camino de Getino, dentro de un grupo de seis montañeros.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de León, los Bomberos de León y el Centro Coordinador de Emergencias, que ha localizado la ubicación exacta de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, que ha salido hacia Riaño con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

En el lugar, y tras localizar al grupo de montañeros, el helicóptero de rescate ha facilitado el descenso a tierra del equipo de rescate mediante una maniobra doble de grúa y una vez en tierra, y tras prestar una primera asistencia a la herida, se la ha izado al helicóptero mediante un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta el lugar en el que la mujer y sus acompañantes tenían estacionados sus vehículos particulares, y estos se han trasladado por sus medios hasta un centro sanitario.