Rescatada una menor en el río Bernesga (León)

Una menor ha sido rescaptada este lunes en el río Bernesga, en León capital. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de León han rescatado 'in extremis' esta mañana a una menor que se estaba ahogando en el río Bernesga, a la altura de la pasarela del Instituto de Eras, en el margen correspondiente al Paseo de Salamanca.

La intervención se inició tras la llamada a la sala Cimacc 091 de un viandante que alertó a las fuerzas de seguridad al observar a una persona en el interior del río realizando gestos de auxilio. De inmediato se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y, ante la urgencia de la situación, los dos agentes integrantes del vehículo radiopatrulla accedieron por el lateral al cauce del río, logrando sacar a la menor del agua, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras el rescate los agentes protegieron a la menor con una manta térmica hasta la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al Hospital para una evaluación médica completa. Según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los servicios de emergencia, factores que han resultado determinantes para salvaguardar la vida de la menor.