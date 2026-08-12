Rescatada una senderista con problemas en una rodilla en la Laguna Grande de Gredos (Ávila)

Archivo - Ambulancia de la Junta. - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta mañana el rescate de una mujer herida en una pierna mientras realizaba una ruta hacia la Laguna Grande de Gredos, en navalperal de Tormes (Ávila).

La operación ha comenzado a las 10.04 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que pedía ayuda para asistir a una mujer de unos 40 años, que formaba parte de un grupo de cuatro, que estaba herida en una rodilla en una zona de difícil acceso y que no podía continuar caminando a causa de la lesión.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia, primero con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y, posteriormente con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se han encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima -a unos cien metros de la Fuente de los Cavadores en descenso hacia la Laguna Grande- y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Tras alcanzar la zona, el helicóptero de rescate se ha mantenido en vuelo estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate. Tras valorar el estado de la senderista, se le ha colocado una férula de inmovilización en la extremidad afectada para, a continuación, izarla al helicóptero con un triángulo de evacuación, en una maniobra de grúa junto con al rescatadora enfermera.

En una segunda maniobra, se ha extraído al segundo rescatador para volar hacia el helipuerto de Hoyos del Espino, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogida a la mujer herida para ser atendida en un centro sanitario.