Rescatadas cinco senderistas en la ruta de montaña entre Amieva (Asturias) y Soto de Sajambre (León)

Uno de los integrantes del Greim que rescató a cinco senderistas en la ruta de montaña entre Amieva (Asturias) y Soto de Sajambre (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la guardia Civil rescató en el día de ayer a cinco senderistas de entre 22 y 33 años en la ruta de montaña entre Amieva (Asturias) y Soto de Sajambre (León).

A las 16.30 horas del día de ayer el Centro Operativo Complejo (COC) de León recibió aviso informando sobre un grupo de cinco mujeres que se encontraban haciendo la ruta desde Amieva (Asturias) hasta Soto de Sajambre (León) y, tras haberse despistado, decidieron llamar a emergencias para ser evacuadas del lugar ante la hora próxima al ocaso.

A las 17.20 horas se activó el Greim, auxiliado por el helicóptero de la Unidad Aérea de León, que se desplazó a la zona, donde las mujeres fueron localizadas sobre las 18.00 horas con gran dificultad por la falta de luz y el viento, por lo que se procedió a dejar a los socorristas en una zona más amplia para proseguir el rescate a pie, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez se estableció contacto con las mujeres, y tras comprobar que se encontraban en perfecto estado de salud, se inició la bajada guiándolas hasta la localidad de Soto de Sajambre, desde donde fueron trasladadas por el alcalde de la localidad hasta su vehículo alrededor de las 19.30 horas.

La patrulla de rescate fue recogida por un componente de la Unidad que se desplazó en vehículo oficial para el retorno a su base en la localidad de Sabero (León).