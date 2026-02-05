Rescatadas dos personas tras quedar atrapado un vehículo por un torrente de agua en Aldehorno (Segovia)

SEGOVIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Segovia han rescatado a dos personas cuando circulaban en un vehículo que quedó atrapado por un torrente de agua en Aldehorno, en la provincia segoviana, donde las lluvias han provocado balsas de agua y cortes puntuales en varias carreteras.

El rescate se ha saldado sin daños personales y tan sólo ha sido necesario sacar a los ocupantes de vehículo, aunque los Bomberos han puesto de manifiesto la peligrosidad de circular por caminos y carreteras secundarias en episodios de lluvias intensas, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

Además, las intensas lluvias registradas este miércoles en la provincia motivadas por la borrasca Leonardo han provocado la aparición de balsas de agua en varias carreteras de la red provincial y han obligado al corte temporal de distintos tramos, aunque, en general, no se han producido incidencias graves, según la institución provincial.

En concreto, desde primera hora del día, los equipos de Acción Territorial han procedido a la señalización de los puntos más conflictivos y han pedido a los conductores que extremen la precaución en sus desplazamientos, especialmente en las zonas más afectadas por la acumulación de agua y el desbordamiento de cauces.

CORTES

Entre las incidencias más relevantes, se ha procedido al corte de la carretera SG-V-3213 a su paso por Ochando, como consecuencia de la caída de escombros sobre la calzada tras el hundimiento de una fachada. Asimismo, ha quedado cortada la SG-V-3433 entre Moraleja de Coca y Santiuste de San Juan Bautista, así como la SG-V-2331, vía de acceso a Barbolla.

A lo largo de la jornada también se ha cerrado al tráfico la SG-V-3413 entre Miguelañez y Nava de la Asunción, debido al desbordamiento del río Balisa, y la SG-V-2313 entre La Cuesta y El Guijar, como medida preventiva ante la acumulación de agua en la calzada.

En la zona nordeste de la provincia, los bomberos del parque de Boceguillas han procedido al corte de la carretera SG-V-9117 en Riahuelas por la crecida del Riaza. Este tramo ha permanecido cerrado durante varias horas y, posteriormente, ha sido reabierto al tráfico una vez que el nivel del río ha descendido y se ha comprobado la seguridad de la vía.

La Diputación de Segovia ha insistido en que las incidencias están siendo atendidas de manera coordinada por los servicios provinciales y los parques de bomberos con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de la red viaria. Asimismo, se recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar tramos inundados y respetar en todo momento la señalización instalada.

Las previsiones meteorológicas aconsejan mantener la vigilancia en las próximas horas, ya que nuevas precipitaciones podrían generar más problemas puntuales en carreteras y cauces, por lo que la Diputación continúa en alerta y en contacto permanente con los servicios de emergencia.