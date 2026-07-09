Rescatado un ciclista herido tras una caída en una zona de difícil acceso cerca de Tejada (Burgos)

Rescate de un ciclista herido en las inmediaciones de Tejada (Burgos). - JCYL

TEJADA (BURGOS), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Grupo de Rescate de Protección Civil han rescatado a un ciclista que resultó herido tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en las inmediaciones de Tejada (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación comenzó tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 19.28 horas del propio herido, un adulto joven quien explicaba que había sufrido una caída en una zona agreste en las inmediaciones de la antena repetidora del pico de la Sierra y señalaba que presentaba una lesión sagrante en una pierna y no podía continuar moviéndose.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante qué hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de Protección Civil, que salió hacia la zona con dos rescatadores. Además, el 112 avisó del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Burgos y de Aranda de Duero.

El helicóptero de rescate accedió hasta la persona herida y apoyó un patín para permitir la bajada de los rescatadores. La enfermera rescatadora colaboró con personal Sacyl, que había llegado a la zona, y se colocó al ciclista en una camilla para, posteriormente, ser izado mediante maniobra de grúa doble junto a la rescatadora enfermera, al helicóptero de rescate.

Así, se extrajo al herido hasta las inmediaciones, donde esperaba el personal sanitario, que le trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.