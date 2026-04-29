Rescatado un hombre al borde de un pozo de ocho metros de profundidad

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
SALAMANCA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de emergencias han rescatado a un hombre que se encontraba al borde de un pozo de unos ocho metros de profundidad dentro de una nave abandonada en Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos se produjeron en torno a las 21.23 horas, cuando una llamada pedía ayuda para rescatar a un varón que había estado a punto de caer a un pozo de unos ocho metros de profundidad dentro de una nave abandonada ubicada en la avenida Juan Pablo II, en el barrio salmantino de Tejares. Según la información del 112 el hombre se encontraba sujeto al borde para evitar la caída.
Así, se dio aviso a los Bomberos, Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil. Los efectivos de emergencias rescataron finalmente al varón, de unos 50 años, a quien atendió el personal de la UVI para posteriormente trasladarlo en soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.