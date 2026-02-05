Rescatado un hombre tras caer a un embalse bajo las vías del tren en Navatejera (León)

LEÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado a un homnbre de 50 años que se había caído al embalse que hay bajo las vías del tren de la calle Cuco en la localidad leonesa de Navatejera, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

A las 19.11 horas, la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la caída de una persona al embalse bajo las vías del tren de la mencionada calle.

El 112 ha trasladado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil que ha coordinado el incidente y localizado el lugar exacto.

Desde la sala se ha avisado también a policía Local de Villaquilambre, a Guardia Civil Cos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl, además de a Adif León por prevención.

En el lugar, los bomberos han procedido a rescatar al varón caído al embalse y Emergencias Sanitarias - Sacyl le ha traslada en ambulancia soporte vital básico (SVB) al Hospital de León.