Rescatado un joven de 27 años tras arrojarse al río Pisuerga en Valladolid

Gráfico elaborado por el 112 con datos del rescate de un joven en el río Pisuerga - @112CYL

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha tenido que ser trasladado esta noche en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras arrojarse al río Pisuerga a la altura del Puente Mayor desde donde trataba de nadar hasta la orilla derecha, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 02.51 horas de este miércoles, 12 de noviembre, cuando la Policía Municipal informó al 112 de que un varón se había arrojado al río Pisuerga desde el Puente Mayor y estaba tratando de ganar a nado la orilla derecha del río a la altura del edificio 'Duque de Lerma'.

El 1-1-2 avisó de este rescate a los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envió una UVI móvil. También fue activado el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para el seguimiento del incidente y ante la posibilidad de necesitarse medios suplementarios en la intervención.

Los bomberos y los agentes de las fuerzas de seguridad localizan finalmente al varón, de 27 años, y tras rescatarle, le trasladan los bomberos en una embarcación hasta la playa de Las Moreras, donde una UVI móvil de Emergencias Sanitarias le atendió y evacuó posteriormente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.