1107541.1.260.149.20260728181732 Rescatado un joven lesionado en la ruta del canón del río Tera en Galende (Zamora) - JCYL

ZAMORA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido el rescate de un varón de unos 20 años lesionado en un tobillo y que no podía continuar caminando en la ruta del cañón del río Tera, en Galende (Zamora).

El rescate se llevó a cabo en la tarde del lunes 27 de julio, después de que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibiera a las 19.31 horas una llamada en la que se solicitaba asistencia para el joven.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También contacto contra el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos localizaron la ubicación del incidente, entre la Poza de las Forcadas y la de las Ninfas, y movilizan el helicóptero de rescate de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Rionegro del Puente.

Al llegar a la zona de Galende, el helicóptero realizó una maniobra de grúa en estacionario para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate. Tras valorar su estado y prestarle una primera asistencia, se le colocó un triángulo de evacuación para ser izado al helicóptero con otra maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera; y seguidamente, en otro ciclo de grúa, al segundo rescatador.

Desde allí, volaron hasta Puebla de Sanabria, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió al paciente y le trasladó al centro de salud de la localidad para ser atendido.