Rescatado un motorista tras caer en un camino de difícil acceso a las afueras de La Cistérniga

Imagen del rescate al motorista herido en un camino de La Cistérniga - 112CYL

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 30 años ha tenido que ser rescatado y trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid tras caer con su motocicleta en un camino de difícil acceso a las afueras de la localidad vallisoletana de La Cistérniga, según los datos difundidos por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.01 horas del domingo, 10 de mayo, cuando un alertante solicitó asistencia para un varón que había sufrido una caída con su motocicleta todoterreno en una páramo situado al norte de La Cistérniga. El informante explicó que el hombre había sufrido una lesión en una pierna y no se podía mover e indicó además que la zona era de difícil acceso para una ambulancia.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que coordinó el incidente para concretar la ubicación de la víctima -entre el pico del Águila y el aeródromo de La Cistérniga, en el páramo Cuesta Larga- y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. También avisó a la Guardia Civil de Valladolid y a la Policía Local.

Tras aterrizar en las inmediaciones del lugar del accidente, los rescatadores accedieron hasta el herido, a quien se prestó la primera asistencia en la extremidad herida, tras lo que y con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, se porteó la camilla hasta el helicóptero. Desde allí, volaron hasta el punto en que aguarda una UVI móvil de Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyo personal atendió al herido al que traslado después al Hospital Río Hortega.