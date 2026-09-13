Rescatado un senderista enriscado en el Portillo de Avellaneda, en Valle de Mena (Burgos) - JCYL

BURGOS, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido a mediodía de este domingo el rescate de un senderista que se encontraba enriscado en el Portillo de Avellaneda, en Valle de Mena (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 13.52 horas en la que el alertante ha indicado que se encontraba enriscado entre el Valle de Mena y Valle de Losa, si bien estaba ileso, sin necesidad de asistencia sanitaria.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una conferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima, entre La Complacera y Tres Dedos, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos, enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil COS de Burgos y a los Bomberos de Burgos.

Tras alcanzar la zona, los rescatadores han descendido en grúa corta y, una vez comprobado por parte de la enfermera rescatadora que la víctima efectivamente se encontraba ilesa, se ha realizado la evacuación, también en grúa corta con triángulo. Se ha repetido acto seguido la maniobra para extraer al segundo rescatador.

Seguidamente, el helicóptero se ha dirigido hasta la localidad de Covides, donde ha dejado al senderista rescatado, un varón de unos 55 años, en lugar seguro.