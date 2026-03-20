Rescatado un septuagenario tras caer a un pozo de varios metros de profundidad en La Bañeza (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
LA BAÑEZA (LEÓN), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de emergencias han rescatado en La Bañeza (León) a un hombre de unos 70 años de un pozo de varios metros de profundidad en el que había agua al que había caído de forma accidental, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 14.05 horas, cuando se ha informado al 112 de que un varón de unos 70 años se había caído accidentalmente a un pozo de unos seis u ocho metros de profundidad en la plaza Carnaval, en La Bañeza.
El hombre estaba consciente pero no podía salir y el pozo tenía agua, por lo que se ha informado a la policía local de La Bañeza, a los bomberos de la Diputación de León y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado. Durante el seguimiento del incidente, la Policía Local ha comunicado que ya han sacado a la persona del pozo.