Rescatado un varón en la vertiente segoviana de Peñalara que resultó herido tras golpearse con unas piedras

Rescate de un varón lesionado en la vertiente segoviana de Peñalara. - JCYL 112

SEGOVIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un varón de 66 años que había resultado herido al resbalarse y golpearse con unas piedras en el Risco de los Claveles, situado en la vertiente segoviana de Peñalara, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.

El accidente se ha producido a las 13.32 horas de este jueves, cuando el varón se ha resbalado y se ha golpeado con unas piedras en el Risco de los Claveles, en la provincia de Segovia. Según indicó el alertante, la víctima podría tener alguna costilla afectada.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias, Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente.

Para ello tuvo que determinar la ubicación exacta de la víctima y se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los bomberos de la Diputación de Segovia.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa simple. Tras ser valorado en el lugar e inmovilizado, el herido fye izado hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañada por el rescatador enfermero.

A continuación, fue trasladado al Campo de Polo de La Granja (Segovia), el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Allí esperaba una UVI móvil que valoró al paciente, un varón de 66, y lo evacuó al Complejo Asistencial de Segovia.