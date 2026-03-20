Rescatados en buen estado dos montañeros en el Alto del Bastallar de Vega de Espinareda (León)

Momento del rescate de los montañeros que quedaron aislados en el pico Mustallar-Lagunas de Villouso de Vega de Espinareda (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos montañeros que habían solicitado ayuda en la zona del pico Mustallar-Lagunas de Villouso, en el término municipal de Vega de Espinareda (León), han sido rescatados en buen estado a primera hora de este viernes.

El helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, junto con dos especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) con base en Sabero, ha evacuado a los dos montañeros tras recibir la alerta ayer sobre las 19.30 horas, a través del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Estas dos personas quedaron aisladas ayer por la tarde cuando realizaban una ruta circular de ascenso a la cima del citado pico y se encontraron con un nevero, acumulación de nieve que puede convertirse en un obstáculo peligroso, que les impidió continuar, ya que no llevaban camprones ni piolets para hacerlo con seguridad, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras la valoración técnica de la situación, los especialistas del Greim decidieron posponer la intervención hasta el día siguiente, al considerar que los montañeros se encontraban en buen estado y disponían de comida, bebida, ropa de abrigo, teléfonos móviles con batería y material suficiente para pasar la noche.

El rescate se completó con éxito alrededor de las 7.45 horas de este viernes sin que se registraran incidentes, cuando fueron evacuados hasta la localidad de Burbia, donde tenían aparcado su vehículo.