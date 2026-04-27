Archivo - Rescatados cinco senderistas sorprendidos por una tormenta en Solana de Ávila - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÁVILA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de El Barco de Ávila de la Guardia Civil ha rescatado a cinco personas mayores de edad que se encontraban en el refugio de Laguna del Duque, en el término municipal de Solana de Ávila, tras ser sorprendidas por una tormenta.

El rescate se produjo el domingo 26 de abril, cuando sobre las 16.05 horas el Centro Coordinador de Emergencias 112 informó a la Guardia Civil de la presencia de cinco personas, todas ellas mayores de edad, que se encontraban en el refugio de Laguna del Duque, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Según la información recibida, debido a la avanzada edad de estas personas, pues cuatro de ellas tienen 75 años, no se atrevían a cruzar el río, por lo que permanecían en el refugio a la espera de asistencia.

Inmediatamente se procedió a la activación del Greim de Barco de Ávila, que realizó el acceso a pie hasta el refugio para proceder al rescate de los senderistas, una actuación que concluyó con éxito a las 19.35 horas.

Las cinco personas fueron localizadas en buen estado de salud y pudieron abandonar el lugar por sus propios medios en sus respectivos vehículos, acompañados en todo momento, por los efectivos de la Guardia Civil.