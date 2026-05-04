Rescatados dos senderistas enriscados en las Hoces de Vegacervera (León)

La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas que habían quedado enriscados en una zona de difícil acceso en el paraje conocido como 'zona Calero', en el valle de Vegacervera (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han rescatado el pasado sábado, día 2 de mayo, a dos senderistas que habían quedado enriscados en una zona de difícil acceso en el paraje conocido como 'zona Calero', ubicado en el valle de Vegacervera (León).

El aviso se recibió a través del servicio de emergencias 112 de Castilla y León, tras lo cual se activó de inmediato el operativo de rescate, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Hasta el lugar se desplazaron especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil con base en Sabero, apoyados por el helicóptero de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con base en La Virgen del Camino (León), quienes localizaron a los afectados en una zona escarpada, con riesgo de caída y sin posibilidad de progresar por sus propios medios.

Debido a la complejidad del terreno los agentes procedieron a asegurar a los senderistas para posteriormente ser helitransportados hasta la localidad de Felmín, donde tenían estacionado su vehículo, sin precisar asistencia sanitaria.

La intervención finalizó sobre las 18.30 horas y en las labores de rescate se contó con la colaboración de una patrulla de seguridad ciudadana del puesto de La Magdalena.