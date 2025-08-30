Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero en Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zamora han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 o 50 años que flotaba en el río Duero a unos 40 metros de la orilla en las inmediaciones del Hospital Provincial, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 08.47 horas una llamada que informaba de la presencia de un cuerpo que flotaba en el rio Duero en Zamora, a unos 40 metros de la orilla y dando como punto de referencia el Hospital Provincial.

El 112 ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P.), a Policía Local de Zamora, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar personal médico.