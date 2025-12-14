Rescatan a dos montañeros enriscados a unos diez metros de la cumbre del Almanzor en Ávila - JCYL

ÁVILA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a dos montañeros enriscados a unos diez metros de la cumbre del Almanzor, en la cara norte, en la provincia de Ávila, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 12.15 horas que informaba de que dos montañeros se habían quedado enriscados en la cara norte de la mencionada cumbre e iban equipados aunque no podían salir de forma segura de la zona en la que se encontraban.

Según indicaban, no estaban heridos aunque uno de ellos, de 19 años, se quejaba de una pierna y la meteorología en la zona era adversa, ya que había bastantes bancos de niebla.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

En el lugar, el grupo de rescate ha localizado visualmente a las víctimas en una repisa cercana a la cumbre. Los rescatadores han descendido mediante grúa hasta una zona situada a unos 200 metros del lugar en el que se encuentran los montañeros y progresan hasta ellos con crampones y piolets.

Al llegar, el rescatador enfermero ha realizado unas primeras curas al herido y le inmoviliza la rodilla con un vendaje y, a continuación, los montañeros han bajado encordados con los rescatadores a través de una cuerda hasta salir del banco de nubes en una zona muy próxima a la Portilla de los Cobardes.

Allí, han accedido al helicóptero en dos grúas dobles, primero la víctima con lesión en la rodilla acompañado por el rescatador enfermero y después el otro montañero junto al segundo rescatador.

El helicóptero de rescate se ha encargado de evacuar a los montañeros hasta Arenas de San Pedro, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí, el personal sanitario ha atendido al montañero herido y le ha trasladado posteriormente al centro de salud de Arenas de San Pedro.